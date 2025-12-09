طقس سيئ يضرب شمال البلاد.. إغلاق ميناء البرلس لحين تحسن الحالة الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 09:36 صباحاً - توقفت حركة الملاحة والصيد بـ ميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط حركة، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة حالة الطقس

وكلف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

محافظة كفر الشيخ تهيب بعدم القيام بأي أنشطة بحرية

فيما تهيب محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصاً على سلامتهم