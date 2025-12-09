ضبط عنصر شديد الخطورة فى الإسماعيلية بحوزته طن هيدرو و250 كيلو حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:28 صباحاً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصر جنائى شديد الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط بحوزته طن لمخدر الهيدرو، 250 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (85 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.