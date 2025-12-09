رئيس الوزراء يتفقد عدداً من أقسام مصنع ليونى مصر بمدينة بدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - عقب افتتاح مصنع شركة "ليوني مصر" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد عدد من أقسام المصنع.

وخلال جولته في المصنع، توقف الدكتور مصطفى مدبولي أمام ماكينة تجميع العازل البلاستيك للضفائر الكهربائية وهي محلية الصنع، ثم تفقد منطقة تصنيع لوحات القيادة (التابلوهات) لسيارات الفئتين الأولى والثانية لسيارات "بي إم دبليو"، و" ميني كوبر"، وعقب ذلك توجه لمنطقة تصنيع الضفائر المخصصة لأجزاء السيارات، ثم انتقل لتفقد منطقة تصنيع ضفائر شحن البطاريات للسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل الخامس.

وأدار رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من العاملات والعاملين بالمصنع، مُستفسراً عن مؤهلاتهم ومرتباتهم ومدي رضائهم عن بيئة العمل.

من جانبهم، أكدوا فخرهم بالانتماء للشركة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء للمصنع.

وخلال تفقده، شاهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه نموذجاً لعربة نقل الخامات لخطوط الإنتاج داخل المصنع، عقب ذلك، تفقد المنطقة المعزولة لإنتاج ضفائر شحن البطاريات لسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل السادس، كما تم تفقد أيضاً منطقة المخازن، ورصيف تحميل المنتجات المصدرة.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة ليوني مصر، أن مصنع (بدر 4) يضم أحدث التقنيات، وأنظمة إنتاج رشيقة، ومستودعات ولوجستيات رقمية بالكامل، مٌضيفاً أن جميع الأدوات والعمليات تتوافق مع نظام "ليوني" التشغيلي العالمي؛ لضمان أعلى معايير الحداثة والاتساق، مؤكداً أن المناطق المتخصصة مثل غرفة الإنتاج النقية المخصصة لمكونات السيارات الكهربائية تعد دليلاً على رؤيتنا المستقبلية وثقة عملائنا في إمكاناتنا.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لمشاهدة قطعة الأرض التي وقّعت الشركة عقدها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد على مرحلتين، الأولي مصنع (بدر5) المخطط دخوله إلى الخدمة منتصف عام 2027، والثانية مصنع (بدر 6)، ليصل بذلك إجمالي العاملين حوالي 7 آلاف عامل وعاملة، وذلك في إطار تعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الدسوقي، إلى أن مصنع (بدر 5) سيمثل خطوة إضافية نحو المستقبل، من خلال مستوى أعلى من الأتمتة والتفاعل المتقدم بين الإنسان والآلة، مٌضيفاً أنه بالتعاون مع شريكنا "لوكسشير"، نعمل على تطوير عمليات تصنيع معيارية مؤتمتة، مما سيزيد من طاقة الإنتاج، ويمنح موظفينا فرصاً لمهام أكثر تعقيداً في التشغيل والهندسة وقطارات السحب، في خطوة مهمة نحو مصنع المستقبل AGV، مؤكداً أن المصنعين يستخدمان أنظمة النقل الآلي، ومن خلال طاقاتنا الموسعة وتقنياتنا المتقدمة تساهم "ليوني" في دعم أهداف الدولة المصرية لزيادة المكون المحلي والامتثال للمعايير البيئية والفنية.

وأضاف قائلاً: "إننا معاً لا نبني مصانع فحسب، بل نبني مستقبلاً صناعياً أقوى لمصر، ويسعد شركة "ليوني" أن تكون جزءاً من هذه المسيرة اليوم وخلال السنوات القادمة.

وفي ختام الجولة التفقدية بأقسام المصنع، توجه مسؤولو الشركة بالشكر للحكومة ولمختلف الجهات المصرية المعنية بالدولة؛ لجهودها في تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، لافتين إلى أن تطبيق نظام الشحن "الرول أون رول أوف" يعد مثالاً واضحًا لتلك الجهود، حيث أسهم في تقليل أزمنة المناولة، وخفض تكاليف اللوجستيات، وتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وقبل مغادرته المصنع، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة لقيادات ومسئولي شركة "ليوني" على ما رآه من تطور ملحوظ في المصنع الجديد، يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، مؤكداً أن الحكومة لديها الاستعداد الكامل لتذليل أية معوقات من أجل إقامة التوسعات الجديدة للشركة، بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات خلال المرحلة القادمة، ثم تفضل بتشريف صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين بها.