الهيئة الوطنية: فتح 118 لجنة بالخارج للتصويت ونيوزيلاندا تبدأ الفرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، انتظام العمل في اللجان الانتخابية بالخارج للتصويت فى 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني على التوالي وعدم رصد أي مشاكل أو معوقات خلال الاقتراع.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقار التي تم بدأ الاقتراع بها حتى الساعة 11 صباح اليوم، بلغت نحو 118 لجنة، فيما أغلقت لجنة واحدة باب التصويت وهى لجنة نيوزيلاندا التي بدأ فيها الفرز في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، فيما لا تزال 21 لجنة تفتح باب التصويت تباعا في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة رصدت في انتخابات الخارج الدول الأعلى كثافات تصويت في اليوم الأول والتي كانت أغلبها في الدول العربية ومنها لجان "الكويت، الرياض، جدة، دبى، العقبة، الدوحة، عمان، أبو ظبى، المنامة" وفى الدول الأوربية لجان "روما، ميلانو، أثينا".

وأشار القاضي أحمد بنداري إلى أن الفئة العمرية الأكثر تصويتاً من سن 31 حتى سن 40 عاما من الاناث والذكور، يليهم من سن 41 عاما حتى سن 60 عاما، ثم الأقل من 21 عاما حتى 30 عاما.

جدير بالذكر أن الانتخابات تُجرى فى 30 دائرة مُوزعة على 10 محافظات، ومخصص لها 58 مقعدا وهى:

1-محافظة الجيزة

الجيزة الدائرة الأولى (ومقرها قسم الجيزة)

الجيزة الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الجيزة الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الجيزة الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

الجيزة الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

الجيزة الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الجيزة الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

2- محافظة الفيوم

الفيوم الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

المنيا الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

المنيا الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

المنيا الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

المنيا الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

المنيا الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

4- محافظة أسيوط

أسيوط الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

أسيوط الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

أسيوط الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5- محافظة الوادى الجديد

الوادى الجديد الدائرة الأولى (ومقرها قسم الخارجة)

الوادى الجديد الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

6- محافظة سوهاج

سوهاج الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

7-محافظة الأقصر

الأقصر الدائرة الأولى (ومقرها قسم الأقصر)

الأقصر الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الأقصر الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

أسوان الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

أسوان الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

أسوان الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9- محافظة الإسكندرية

الإسكندرية الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

10- محافظة البحيرة

البحيرة الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

البحيرة الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

البحيرة الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

البحيرة الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)