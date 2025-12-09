المصريون بإيطاليا يصوتون فى انتخابات مجلس النواب لليوم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 03:32 مساءً - واصل المصريون في إيطاليا التصويت اليوم بمقار السفارة المصرية بروما والقنصلية العامة بميلانو في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج وفق الجدول الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

كم عدد الدوائر المشاركة في تصويت الخارج؟

وبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت إيطاليا لأبناء الجالية المصرية وسط أجواء تنظيمية متميزة في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بدوائر الإعادة في انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة بالخارج.

ووفرت السفارة المصرية في روما والقنصلية العامة بميلانو كافة التسهيلات الفنية والتنظيمية اللازمة للمواطنين لضمان سهولة وسلاسة إجراءات التصويت، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرصت على تعريف المواطنين بموعد الاستحقاق الانتخابي من خلال صفحتي السفارة والقنصلية العامة في ميلانو على مواقع التواصل الاجتماعي، والإجراءات المنظمة لعملية التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.