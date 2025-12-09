بسبب الأمطار بجدة.. وفاة سعودى صعقا بالكهرباء بعد لمسه عمود إنارة .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:24 مساءً - انتشر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الثلاثاء، لحظة تعرض مواطن للصعق من عمود كهرباء أثناء سقوط الأمطار في جدة. وأظهر الفيديو، المواطن وهو يرقد أرضاً بجانب عمود الإنارة، فيما يحاول آخرين إبعاده عن العمود بعصا، حيث إن المواطن توفي جراء تعرضه للصعق بالكهرباء.

مياه الأمطار تتسبب فى وفاة شخص وتعيق الطرق بجدة

واحتجزت الأمطار الغزيرة بالسعودية، سيارات بطرق جدة الرئيسية، وسط مياه كثيفة بالمداخل الرئيسية، بعد فشل المركبات في عبور الشوارع لارتفاع مستوى المياه. وتشهد نطاقات في المملكة العربية السعودية سيولا ومياه غزيرة تعطل الحركة في كثير من المناطق.

وتهب موجات من الطقس السيئ تجتاح العالم؛ فبينما تغرق مياه الفيضانات بلدانًا فى آسيا؛ تجتاح مياه الأمطار والسيول بلدانا عربية؛ حيث جرفت مياه السيول فى منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية سيارة أحد المواطنين ما أدى إلى وفاته، وتستمر الأمطار الرعدية الغزيرة في الجزائر أيضًا.