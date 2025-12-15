حدث منذ قليل .. قصف مدفعى إسرائيلى شمال شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 10:42 صباحاً - أفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت قصفاً مدفعياً على المناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية في القطاع، وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن دوي انفجارات هزّت المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما استهدفت الدبابات الإسرائيلية مواقع متفرقة قرب المخيم، بحسب القاهرة الإخبارية.



قصف مدفعي إسرائيلى على شمال شرقى مخيم البريج ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة في القطاع، ما يزيد من التوتر بين الطرفين ويثير مخاوف المدنيين، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان مثل مخيم البريج.

