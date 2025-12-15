انطلاق تصويت المصريين بالأردن بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 10:42 صباحاً - انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلى للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، فى أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتى تشمل 55 دائرة فى 13 محافظة وتجرى على مدار يومين بالخارج.

السفير خالد الأبيض يتابع سير العملية الانتخابية

وقام السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن رئيس اللجنة الانتخابية بالأردن، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

أين مقار التصويت وما هى شروط الإدلاء بالأصوات ؟

وكانت السفارة المصرية لدى الأردن، قد استعدت لاستقبال أبناء الجالية بالمملكة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب ، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، و في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.