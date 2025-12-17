رئيس الوزراء: أمل مصر فى زيادة الصادرات.. والعام الأخير شهد أقل عجز تجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أمل مصر فى زيادة الصادرات وبالتالي يتم الاستماع لكافة مجالس التصدير لتشجيعهم على زيادة التصدير وحل أي معوقات تواجههم .

وتابع، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العام الأخير شهد أقل عجز تجاري على مدار العشر سنوات الماضية، موضحا أن هدف الحكومة نمو قطاع الصادرات بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مجموعة من التسهيلات التي سيطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قريباً لتشجيع جميع مجالات الاستثمار.

