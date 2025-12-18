هند الضاوي: خطة أمريكية لتلميع إسرائيل عبر تدريب 100 ألف إنجيلي حول العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن هناك حملة اطلقها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرب مائه ألف إنجيلي لتحسين صورة إسرائيل لاستعادة شعبيتها بأمريكا وحول العالم، موضحة أن هناك أسباب سياسية ادت لاضطهاد اليهود حول العالم.

خطة تلميع إسرائيل

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أجيال الشباب ترى أن إسرائيل ظالمة وأن هناك الكثير من الشباب بأمريكا يميلون للرواية الفلسطينية، موضحة أن مستشار ترامب يقول أن لديه خطة لتبيض سمعة إسرائيل، وهذه الخطة لها مراحل متعددة تبدأ بتدريب الإنجيليين لصالح إسرائيل حول العالم.

تدريب 100 ألف مسيحي إنجيلي

وتابعت :"إسرائيل ظالمة من وجه نظر المجتمع الدولي، وهناك محاولة لتدريب 100 ألف مسيحي انجيلي ليكونوا سفراء لإسرائيل في بلادهم، الإنجليين يملون للرواية الإسرائيلية، وهناك خطة لتأسيس أكاديمية رقمية لتدريب الإنجليين لدعم إسرائيل، وخطة لإنشاء مركز فكر إنجيلي لدعم إسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وشددت هند الضاوي على أن مستشار ترامب يقول إن حروب القرن الحالي هي حروب إعلامية، موضحة أن هناك بالفعل في تلك الفترة حرب إعلامية تشن ضد منطقة الشرق الأوسط وتعمل على تنفيذه وحجم إنفاق كبير لخدمة هذه الرواية، مضيفة: "محاولات إنجيلية لنشر الفكر الداعم لإسرائيل حول العالم واستقطاب ملايين البشر".