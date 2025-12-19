رئيس الوزراء: مصر تبذل جهودها حتى تنأى بلبنان عن أى تصعيد يهدد استقراره

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المشرق العربي، مشددًا على حرص القاهرة الدائم على بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحييد لبنان عن أي تصعيد من شأنه تهديد أمنه واستقراره.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اللبناني، أن مصر تؤكد موقفها الثابت والرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، واستمرار احتلال أجزاء من جنوب لبنان، مشددًا على ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي المحتلة.

وأشار مدبولي إلى أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان ووحدته الوطنية ومؤسساته الشرعية.