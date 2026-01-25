رسمياً.. موعد عرض مسلسل قطر صغنطوط لمحمد رجب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:19 مساءً - أعلن الفنان محمد رجب رسمياً انطلاق تصوير مسلسل "قطر صغنطوط"، مؤكداً التزامه بعرضه ضمن موسم رمضان 2026، وذلك بعد فترة من الشائعات والتأجيلات التي أثارت قلق الجمهور.

موعد العرض الرسمي في رمضان

سيُعرض المسلسل خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2026، وهو عمل قصير مكون من 15 حلقة فقط، مما يسمح بتقديم قصة مشدودة ومكثفة دون تمطيط الأحداث.

يجمع العمل بين عناصر الجريمة والغموض والتشويق النفسي، حيث يتعرض بطل القصة لحادث مفاجئ يقلب حياته رأساً على عقب، فيبدأ رحلة مليئة بالتحقيقات والأسرار والعلاقات المعقدة، كما يركز السرد على استكشاف دوافع الشخصيات وصراعاتها الداخلية، مع تصاعد متواصل في التوتر يصل ذروته في الحلقات الختامية.

وهنا يؤدي محمد رجب شخصية رئيسية عميقة ومعقدة نفسياً، تختلف عن أدواره السابقة، حيث يعتمد الأداء على طبقات متعددة من التحولات والغموض، مما يجعله محور جذب رئيسي للمشاهدين.

أبطال مسلسل قطر صغنطوط

يضم طاقم التمثيل مجموعة من النجوم المعروفين، أبرزهم رنا رئيس، كريم عفيفي، عايدة رياض، أحمد بدير، أحمد صيام، دانا حلبي، عمرو رجب، والتأليف من محمد سمير مبروك، الإخراج لهاني حمدي، والإنتاج لممدوح شاهين، مع استمرار التعاقدات مع باقي الأدوار.

ويذكر أن بدأ فريق العمل التصوير بكثافة لضمان الالتزام بالموعد المحدد، وقد نشر محمد رجب صوراً من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام، ليطمئن الجمهور على سير العمل كما هو مخطط.