تشكيل الهلال ضد الرياض بالدوري السعودي.. خطة إنزاجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:19 مساءً - استقر الجهاز الفني لنادي الهلال على تشكيل الفريق لمواجهة الرياض في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في لقاء ينتظره عشاق الفريقين بحماس كبير. وتُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مواجهة يسعى من خلالها الهلال لمواصلة زحفه نحو تأمين اللقب والحفاظ على صدارته للجدول، وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الصدارة دون أي هزيمة.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، بعد أن قدم الفريق مستويات استثنائية هذا الموسم أكدت هيمنته المحلية وقوته الهجومية الكبيرة، مما جعله المرشح الأبرز لحصد كامل النقاط في مواجهة الرياض.

ويشهد تشكيل الهلال ضد الرياض قيادة النجم الأوروغوياني داروين نونيز، إلى جانب الجناح البرازيلي مالكوم وقائد الفريق سالم الدوسري، في ظل غياب الحارس ياسين بونو والمدافع كاليدو كوليبالي للإصابة، مع تصدر محمد الربيعي لعرين الهلال لحماية المرمى.

تشكيل الهلال ضد الرياض بالدوري السعودي

في حراسة المرمى: الربيعي

خط الدفاع: متعب الحربي – بابلو ماري – لاجامي – د هيرنانديز

في خط الوسط: ناصر الدوسري – كنو – روبن نيفيز.

يقود خط الهجوم: مالكوم – سالم الدوسري –نونيز