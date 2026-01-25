معشوق الجماهير.. معلق مباراة الهلال ضد الرياض في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:19 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية اليوم الأحد، 25 يناير 2026، نحو ديربي الرياض الذي يجمع الهلال بنادي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، سواء في صراع القمة أو معركة البقاء.

يدخل الهلال اللقاء بثقة عالية بعدما فرض نفسه على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، مدعومًا بسلسلة انتصارات متتالية عززت موقعه كأقوى فرق البطولة حتى الآن. ويأمل الزعيم في استغلال قوة خط هجومه وتماسك دفاعه لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتحقيق النقاط الثلاث، وتعزيز تصدره للبطولة.

في المقابل، يخوض نادي الرياض المباراة في ظروف صعبة، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط، مما يزيد من صعوبة مهمته في هذا الديربي، لكنه يسعى لتقديم أداء قوي أمام الهلال، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من مناطق الأمان.

معلق مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي 2026

تمتلك شبكة ثمانية الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي، بما في ذلك مواجهة الهلال ضد الرياض، حيث تبث المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 1 HD، مع إمكانية متابعة البث المباشر عبر تطبيق ثمانية.

ويتولى التعليق الرياضي على أحداث اللقاء عبر قناة "ثمانية" المعلق فهد العتيبي.