حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:19 مساءً - ازداد البحث الفترة القليلة الماضية، للتعرف على تردد قناة روشتة 2026 الجديد على النايل سات، وكذلك طريقة تثبيتها على الريسيفر، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تقوم بعرض متنوع ومتميز على مدار اليوم وبدون انقطاع، وكذلك بأعلى جودة لكل من الصورت والصورة.

تردد قناة روشتة

يمكنكم استقبال تردد قناة روشتة Rosheta، عبر القمر الصناعي النايل سات، ويكون ذلك من خلال البيانات المقبلة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد للقناة هو: 12687.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أما عن الترميز هو: 27500.

في نفس السياق، فأنه فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على النايل سات، يمكنكم اتباع بعض من الخطوات لتثبيتها على الريسيفر وتتمثل كما يلي: