مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 01:26 مساءً - ترحب جمهورية مصر العربية بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد تعيين السيد برهم أحمد صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير ٢٠٢٦.

وتعرب مصر عن ثقتها في أن الخبرة السياسية الممتدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين الجديد ستسهم في تعزيز دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين والنازحين، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة التي تشهدها مناطق عديدة في أنحاء العالم.

وتؤكد مصر دعمها الكامل لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستعدادها لمواصلة التعاون مع القيادة الجديدة للمفوضية بما يسهم في تعزيز التضامن الدولي ودعم اللاجئين، خاصة في ضوء استضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم إيمانا بدور مصر الريادي في الإقليم، والتزاما بتعهدات مصر الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء كافة المقيمين على أراضيها.

كما تعرب مصر عن التقدير والامتنان للسيد فيليبو جراندي المفوض السامى السابق والمنتهية ولايته على جهوده المخلصة خلال فترة ولايته، وتشيد بما قدمه من إسهامات بارزة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز الاستجابة الدولية للاجئين والنازحين.