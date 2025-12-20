الأوقاف تعقد مؤتمر الأعلى للشؤن الإسلامية يومي 20-21 يناير 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - حددت وزارة الأوقاف عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القادم بعنوان "المهن فى الإسلام"، كما حددت الوزارة موعد انعقاده يومى 20-21 يناير 2026.

الوزارة تجدد دعوتها للواعظات والأئمة بالمشاركة البحثية

كما وجهت الأوفاف دعوتها إلى الواعظات و الأئمة والراغبين من داخل مصر وخارجها للمشاركة البحثية في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر عقده على مدار يومي ٢٠ و٢١ من يناير لعام ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي".

والوزارة ترجو التوفيق والسداد للأئمة والواعظات والمشاركين بجهود بحثية، كما تنتظر منهم التميز والأصالة في بحوثهم بما يليق برسالاتهم وأدوارهم.