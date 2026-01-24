بتوقيت بلدك.. موعد مباراة المغرب ضد الكونغو في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 11:15 صباحاً - يخوض منتخب المغرب لكرة اليد، اليوم السبت، مواجهة جديدة ومصيرية في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، عندما يلتقي مع منتخب الكونغو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

​تُقام البطولة القارية حاليًا في رواندا، حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بنين والكونغو والرأس الأخضر.

ويسعى أسود الأطلس لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل، خاصة وأن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من مباراتين، بعد تسجيله 80 هدفاً واستقبال 61، متفوقاً على ملاحقه المباشر منتخب الكونغو الذي يحل ثالثاً برصيد نقطتين.

​موعد مباراة المغرب ضد الكونغو في كرة اليد

​من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة: