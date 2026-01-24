اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 11:15 صباحاً - تتجه أنظار جماهير كرة اليد الإفريقية، اليوم السبت، إلى المواجهة المصيرية التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الكونغو برازافيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في دولة رواندا.

وتحظى المباراة باهتمام واسع، في ظل سعي الجماهير لمعرفة طرق مشاهدة لقاء المغرب والكونغو، والذي سيلعب دورًا حاسمًا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

حيث يمتلك كلا المنتخبين نقطتين في رصيدهما، مع أفضلية لـ أسود الأطلس الذين يحتلون المركز الثاني بفارق أهداف كبير (+19) مقابل (-2) للمنتخب الكونغولي الذي يحل ثالثًا.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة وعينه على الفوز أو التعادل لتأمين وصافة المجموعة الرابعة خلف الرأس الأخضر، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات وتجاوز عثرة الجولة الماضية لمواصلة المشوار بثبات نحو الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، يتطلع منتخب الكونغو برازافيل إلى استغلال فرصته الأخيرة وتحقيق مفاجأة أمام أسود الأطلس لخطف المركز الثاني وقلب حسابات المجموعة في اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة المغرب ضد الكونغو

تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت المغرب، والساعة 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو في كرة اليد

تُنقل المباراة مجانًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وتحديدًا عبر قناة ON Time Sports 2 HD، لضمان متابعة جماهيرية واسعة لهذا اللقاء المرتقب.