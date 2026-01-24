بدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد الكونغو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 11:15 صباحاً - يخوض منتخب المغرب لكرة اليد، اليوم السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب الكونغو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة.

​ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الرأس الأخضر والكونغو وبنين، بعدما استهل مشواره في البطولة بانتصار كاسح على حساب منتخب بنين بنتيجة 52-28، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام الرأس الأخضر بنتيجة 28-33، ليصبح لقاء اليوم هو المفصل في مشوار التأهل.

​ويسعى أسود الأطلس لتحقيق الفوز لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي والحفاظ على وصافة المجموعة؛ حيث يحتل المنتخب المغربي حاليًا المركز الثاني برصيد نقطتين، متفوقًا بفارق الأهداف على منافسه المباشر منتخب الكونغو الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

​في المقابل، يدخل منتخب الكونغو برازافيل اللقاء بطموح كبير لخطف بطاقة التأهل، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية على منتخب بنين، ويطمح لمفاجأة المنتخب المغربي في هذه المواجهة المباشرة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

​القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو

تُذاع مباراة المغرب والكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد مجانًا عبر قنوات أون تايم سبورتس، كما تُنقل بالتحديد لجمهور الوطن العربي عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

​كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد الكونغو عبر الإنترنت

تتيح الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك البث المباشر للمباراة، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الرسمية على موقع يوتيوب، لتسهيل المتابعة من أي مكان.