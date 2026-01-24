جنايات الجيزة تنظر اليوم أولى جلسات استئناف رمضان صبحى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 11:16 صباحاً - تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات استئناف اللاعب رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بحبسه سنة مع الشغل، في اتهامه بتزوير محرر رسمي.

من الناحية القانونية، لا يُعد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة حكمًا نهائيًا أو باتًا، إذ يظل خاضعًا لطرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى رأسها الاستئناف، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في القضية من جديد، حيث تقدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، بطعن بالاستئناف على حكم أول درجة، لتبدأ مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة الاستئناف المختصة، والتي تمتلك صلاحيات واسعة في إعادة فحص وقائع الدعوى والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من أطراف النزاع.

ومع بدء نظر الاستئناف، طرح خبراء قانونيين 3 سيناريوهات أمام محكمة الاستئناف، الاول، إلغاء الحكم حال ثبوت وجود بطلان في إجراءات المحاكمة أو قصور في الأدلة المقدمة ضد المتهم، والثانى، تعديل أو تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة عدم اكتمال أركان الجريمة أو وجود شبهات قانونية تخفف من جسامة الاتهام، اما الثالث، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حال اطمئنان المحكمة إلى سلامة الحكم وأسبابه وتسبيبه القانوني، وفي حال صدور حكم بتأييد الإدانة من محكمة الاستئناف، يظل الطريق القانوني مفتوحًا أمام رمضان صبحي للطعن بالنقض، وهو المسار القضائي الأخير في القضية.

ويرتكز دفاع رمضان صبحي، بحسب ما ورد في أوراق القضية، على الدفع بانتفاء القصد الجنائي، باعتباره أحد الأركان الجوهرية في جريمة التزوير، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتم ضبطه داخل لجنة الامتحان محل الاتهام، ويؤكد الدفاع أن عدم وجود دليل مادي مباشر على مشاركة اللاعب الفعلية في واقعة أداء الامتحان قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في تقدير المحكمة عند نظر الاستئناف، خاصة مع ما أُثير من دفوع تتعلق بسلامة الإجراءات.