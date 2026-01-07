أسامة كمال: شهية أمريكا للاحتلال اتفتحت بعد فنزويلا وسنشهد بؤر توتر جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 10:25 مساءً - حذّر الإعلامي أسامة كمال من تصاعد الصراعات الدولية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما تشهده الساحة العالمية يعكس تحولات خطيرة في موازين القوة، وأن عام 2026 قد يشهد اشتعال بؤر توتر جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية.

فنزويلا.. ثروات استراتيجية تشعل الأطماع

وقال أسامة كمال، خلال تقديم برنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، إن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إضافة إلى احتياطات غاز تتجاوز 6 تريليونات متر مكعب، فضلًا عن احتياطي ذهب تُقدّر قيمته بنحو 500 مليار دولار، موضحًا أن هذه الثروات تمثل أوراقًا استراتيجية بالغة الأهمية.

وأوضح أن السيطرة على هذه الموارد من شأنها أن تنعش الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بل قد تغطي الدين الأمريكي بالكامل تقريبًا، معتبرًا أن ذلك أسهم في فتح شهية الولايات المتحدة للتوسع والهيمنة، وأن ما هو قادم قد يكون أكثر تعقيدًا وحدّة.

مشهد إقليمي شديد التعقيد في العام الجديد

وأشار أسامة كمال إلى أن المنطقة تمر بمرحلة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتداخل المصالح الدولية مع الصراعات المحلية، مؤكدًا أن المؤشرات جميعها تتجه نحو إفريقيا السمراء باعتبارها ساحة الصراع الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الصومال تمثل بؤرة صدام محتملة، خاصة في ظل وجود عناصر متطرفة، بينما وصف ليبيا بأنها جرح ملوث قابل للانفجار في أي لحظة، ما ينذر بتداعيات أمنية وسياسية واسعة النطاق في محيط المنطقة.

التهجير كورقة ضغط على مصر

وتناول أسامة كمال ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يزال مفتوحًا ولم يُغلق، وأنه يُستخدم كورقة ضغط على مصر، خاصة من الناحيتين الأمنية والإعلامية، معتبرًا أن هذا الملف يمثل هدفًا استراتيجيًا في إدارة الصراع.

واختتم الإعلامي أسامة كمال تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 مرشح ليشهد تصعيدًا في الصومال وغرب إفريقيا، محذرًا من أن هذه المناطق قد تتحول إلى ساحات مواجهة إقليمية ودولية، في ظل استمرار الصراعات على الموارد والنفوذ.