وزير الشباب والرياضة يشهد ختام منتدى العاملين بالشباب والرياضة في نسخته الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:23 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات حفل ختام منتدى العاملين بالشباب والرياضة في نسخته الثالثة تحت شعار "نصنع المستقبل وندير الحاضر"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مكتب العاملين بالشباب والرياضة المصري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود 18 دولة من قيادات وشباب وزارات الشباب والرياضة، خلال الفترة من (9 - 14) يناير 2026.

جاء ذلك بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، من بينهم الدكتورة نور بيرقداريان وزيرة الشباب والرياضة بدولة لبنان، والدكتور رائد العدوان وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، صادق مورالي وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، إلى جانب Alain Desire Rasambany وزير الشباب والرياضة بدولة مدغشقر، إلى جانب حضور السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، ولفيف من السفراء لدول جيبوتي والصومال، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجال العمل الشبابي والرياضي.

وخلال كلمته في حفل الختام، قال الدكتور أشرف صبحي: "سعيد للغاية بما لمسته خلال أيام المنتدى من حراك فكري وتفاعل إيجابي بين الوفود المشاركة، وهو ما يؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وفي بناء قدرات الكوادر العاملة في مجالي الشباب والرياضة".

وأضاف: "الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الشباب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تمكينهم وتأهيلهم وفق رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة، وهو ما نحرص عليه من خلال تنفيذ مثل هذه المنتديات التي تفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة".

وأكد وزير الشباب والرياضة:"منتدى العاملين بالشباب والرياضة أصبح منصة إقليمية مهمة لتبادل التجارب الناجحة، وبناء شراكات فعالة تسهم في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والإدارة الحديثة".

وتابع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب:"نحرص دائماً على أن تكون برامجنا التدريبية مواكبة للتحديات الحالية والمستقبلية، وأن تركز على بناء القيادات الشابة القادرة على إدارة الحاضر وصناعة المستقبل، وهو ما يتسق مع شعار المنتدى هذا العام".

وأشار "صبحي":"ما تحقق خلال هذه النسخة من المنتدى من تنوع في الموضوعات المطروحة، وثراء في النقاشات، يعكس مدى الجدية في التعامل مع قضايا الشباب، ويؤكد أن التعاون العربي المشترك هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لشبابنا".

واختتم وزير الشباب كلمته قائلاً:"أشكر جميع الوفود المشاركة، والوزراء الحاضرين، وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث المهم، وأؤكد أن مصر ستظل دائمًا داعمة لكل مبادرة تستهدف تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات".

وتضمن الحفل الفني فقرات فنية لكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة فريق kids show التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والفن التعبيري بورسعيد.

وتضمن المنتدى برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، إلى جانب أربع جلسات رئيسية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الشراكة الدولية من أجل مستقبل الشباب: دور مؤسسات الأمم المتحدة في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي"، والجلسة الثانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة المستقبل ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة"، واختتمت الجلسات بالجلسة الرابعة بعنوان "هندسة النظم الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري كمدخل للتطوير المؤسسي".

ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبني منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى الأداء المؤسسي، واستحداث أفكار مبتكرة لتنفيذ فعاليات وبرامج متميزة تخدم قطاعي الشباب والرياضة.