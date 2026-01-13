الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد شوك الجمل من الأعشاب الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل خصائصه العلاجية الفريدة، ويتميز هذا النبات بأزهاره البنفسجية وعروقه البيضاء، ويحتوي على مركب السيليمارين المعروف بقدرته على حماية الكبد وتعزيز صحة الجسم بشكل عام، وبفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات، أصبح شوك الجمل محط اهتمام الباحثين، خاصة في مجال دعم وظائف الكبد والدماغ والوقاية من الأمراض المزمنة.

"ليه مليون استخدام!!".. الفوائد العلاجيه المذهله لنبات شوك الجمل ستجعلك غير قادر على الإستيعاب!!

دور شوك الجمل في حماية الكبد

لطالما استُخدمت عشبة شوك الجمل كعلاج تقليدي لأمراض الكبد، حيث تساعد في تقليل تأثير السموم وتعزيز تجدد خلايا الكبد، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات شوك الجمل قد يحسن وظائف الكبد، خاصة لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي، إلا أن الأبحاث لا تزال مستمرة لتحديد الجرعات المثلى.

تأثيره على صحة الدماغ والعظام

يمتلك شوك الجمل خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش، حيث يعمل على منع تراكم البروتينات الضارة في الدماغ.

إضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب أن مركب السيليمارين الموجود في العشبة يعزز كثافة العظام، مما يجعله خيارًا واعدًا للوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

إمكانياته في علاج السرطان والسيطرة على السكري

تشير بعض الدراسات إلى أن شوك الجمل قد يساعد في تعزيز فعالية العلاج الكيميائي، إضافة إلى دوره المحتمل في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

