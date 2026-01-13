وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:23 مساءً - عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل، برئاسة الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الخاصة تلعب دورًا محوريًا في تقديم تجربة تعليمية متميزة بجودة عالية، من خلال برامج تعليمية حديثة، تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها تمثل رافدًا أساسيًا لمنظومة التعليم العالي وتسهم بفاعلية في استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي.

وأشاد الوزير بالشراكات الدولية التي تعقدها الجامعات الخاصة مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمعامل، والارتقاء بالخدمات والأنشطة الطلابية، وطرح تخصصات وبرامج دراسية جديدة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، إلى جانب دعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الابتكار والتميز.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، بهدف تفعيل الدور المجتمعي للجامعات.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات خلال الفترة الحالية، لضمان استمرار نجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025/2026.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة عقب انتهاء الامتحانات؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على إنشاء كليتي الطب البشري والصيدلة بالجامعة المصرية بالعلمين، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تغيير مسمى عدد من الكليات والتي جاءت على النحو التالي: • تغيير مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت إلى كلية التكنولوجيا الحيوية. • تغيير مسمى الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية بجامعة اللوتس إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. • تغيير مسمى كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة المصرية بالعلمين. • تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. • تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة إلى كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة.

واستعرض المجلس تقريرًا حول آليات عمل الإدارة العامة لشئون مجالس الجامعات الخاصة والأهلية لتخريج الطلاب.