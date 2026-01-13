وزيرة خارجية أيرلندا تزور مخازن الهلال الأحمر بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:23 مساءً - زارت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية مخازن الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، لمتابعة جهود مصر في استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة.

تفقد المساعدات

واطلعت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية خلال الزيارة على آليات تخزين وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعابر، في إطار الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

جهود الهلال الأحمر

واستمعت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصرى، حول حجم المساعدات التي تم استقبالها، وطبيعة التنسيق القائم مع الجهات المعنية لضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.

تقدير دولي

أعربت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر والهلال الأحمر المصري في دعم أهالي غزة، مؤكدة أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة.