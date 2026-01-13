الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر الشيخوخة من الظواهر الطبيعية التي تواجهها جميع الكائنات الحية، وهي تشمل مجموعة من التغييرات الجسدية والنفسية التي تحدث مع تقدم العمر، ومع حب الكثير للبقاء في سن صغير دون حدوث اي تغير في المظهر نجد ان الكثير من الأشخاص يبحثون باستمرار عن العلاجات التي تمنع ظهور هذه العلامات ، ومع اتمام العديد من البحوث العلمية وجد ان بعض النباتات تتميز بخصائصها الفريدة التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة الجلد، وتعزيز الطاقة، وتقوية الجهاز المناعي، مما يسهم في تخفيف آثار الشيخوخة، وهذا ما قد صرحت به الخبيرة العلاجيه .

معجزة ربانية نزلت من السماء .. خبيرة علاجيه تكشف عن نبات سحري لعلاج الشيخوخة ويقضي على علامات تقدم السن

نبات “رعى الحمام”

أوضحت مارينا سيشى، خبيرة العلاج الطبيعى بالأعشاب فى معهد البحوث الزراعية فى فرنسا، أن النبات البرى العشبى “راعى الحمام” ذو الأوراق الخضراء له العديد من الفوائد، فهو مرتبط بتنشيط الجسم وإعطاء الشعور بالراحة، وأشارت خبيرة العلاج الطبيعى الفرنسية، أن الزيت المستخلص من هذا النبات، غنى بالبوليفينول المضاد للأكسدة، كما يحارب التجاعيد، ويمكن إضافته إلى الحليب لاستخدامه فى تغذية الأيدى والجسم، حيث ينبعث منه رائحة عطرية جميلة .. كما يعطى النبات شعورا بالقوة عند استخدامه فى جلسات المساج ليصبح الإنسان فى قمة النشاط فى اليوم التالى.

فوائد صحية لعشبة رعي الحمام