هند الضاوي: ترامب يبدأ العام بخطف رئيس فنزويلا.. القانون بلا قيمة أمام واشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 10:25 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ سياساته في نصف الكرة الغربي بخطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته وإخضاعه للمحاكمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت العام الجديد بإحداث صدمة للعالم من خلال اقتحام بيت الرئيس الفنزويلي وعملياته داخل غرف نومه، مؤكدة أن الولايات المتحدة تسيطر على فنزويلا برًا وبحرًا وجوًا، وتقوم بعملية اختطاف رئيس الدولة بشكل مباشر.

رؤية أمريكا لفنزويلا

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية أمريكا لفنزويلا تقوم على اتهامها بأن البلاد هي مصدر لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأن مادورو يعد رئيسًا غير شرعي لأن الانتخابات أسفرت عن رئيس آخر، لكنها أشارت إلى أن حماية الحدود الأمريكية هي مسؤولية واشنطن، بينما وجود رئيس دولة غير شرعي أو شؤون الداخل في فنزويلا ليس من شأنها المباشر.

أمريكا والقانون الدولي

وشددت هند الضاوي، على أن الولايات المتحدة لم تعد تعير اعتبارًا للمنظمات الدولية أو القانون الدولي، مبينة أن الهدف من اختطاف مادورو هو منع ما تعتبره تهديدًا لأمن واستقرار أمريكا عبر السماح لروسيا والصين بالتأثير في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن السعي للسيطرة على النفط واحتياطياته والمعادن النادرة في فنزويلا، والتي تمثل المصلحة الأمريكية الأساسية وراء هذه العملية.