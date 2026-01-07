قرار منتصف الليل في ميت عقبة.. معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك وإبراهيم صلاح معاونًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:52 صباحاً -

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إسناد مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني، خلفًا لعبد الرؤوف، وذلك عقب جلسة مطولة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل داخل أروقة النادي.

وقرر مسؤولو الزمالك انضمام إبراهيم صلاح إلى الجهاز الفني معاونًا لمعتمد جمال، على أن يستمر الجهاز المعاون الأجنبي دون تغيير خلال المرحلة المقبلة، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يقود معتمد جمال مران الفريق اليوم لبدء التحضيرات الرسمية للمباريات المقبلة، في أول ظهور له على رأس الجهاز الفني الأبيض، وسط تطلعات جماهيرية لتحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة يوم الأحد 11 يناير 2026 في تمام الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، في اختبار مبكر للجهاز الفني الجديد.