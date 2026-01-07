عبد العاطي للأمم المتحدة: مصر تطالب برفع العوائق أمام جهود إغاثة غزة وتوفير المنازل المتنقلة وتسريع التعافي المبكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 03:30 مساءً -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع السيد توم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، تناول خلاله تطورات الأوضاع الإنسانية في عدد من الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة والسودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفع العراقيل الإسرائيلية التي تحول دون دخول المواد بالكميات المناسبة، خاصة في ظل ظروف الشتاء القاسية. كما أكد أهمية حماية المدنيين والإسراع في توفير المستلزمات الأساسية، بما في ذلك المواد الإغاثية والمنازل المتنقلة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة المطروحة، وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق، مندّدًا بالمذابح والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، ومشدّدًا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ودوره المحوري في تعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية بالمنطقة، وحماية المدنيين ورصد الانتهاكات، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في السودان، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين ودعم الاستقرار الإقليمي.