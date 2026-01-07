الأرصاد تحذر: أمواج المتوسط تصل 5 أمتار واضطراب مفاجئ في الطقس الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 04:23 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد يوم الجمعة المقبل، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى نشاط قوي للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى نحو 5 أمتار.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في تصريحات خاصة، إن الحالة ستكون سريعة ومفاجئة، ويصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقعات باضطراب ملحوظ في البحر المتوسط نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأضافت أن طقس اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، إلى جانب ظهور سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وناشدت الأرصاد المواطنين توخي الحذر، خاصة مرتادي البحر والصيادين، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب آثار الطقس غير المستقر، خصوصًا في المناطق الساحلية.