الأرصاد توجه إنذارا بحريا عاجلا.. اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج فى هذه السواحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 01:23 مساءً -

في تحذير عاجل للصيادين ورواد البحر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا بشأن اضطراب في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، تزامنًا مع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن اضطراب الملاحة البحرية يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة الموافق 9 يناير، ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت 10 يناير.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر، مؤكدة ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

تحذيرات من طقس الأيام المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من طقس الأيام المقبلة لعدة عوامل فى مقدمتها الفروق الكبيرة والواضحة بين درجات الحرارة العظمي والصغري والتى تتجاوز الـ10 درجات فى بعض الأيام، وهو ما قد يجعل البعض ينخدع بسبب حالة الدفء خلال فترات النهار، وما دعى هيئة الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس.

ولن تقف التقلبات الجوية عند حد التغيرات الطارئة التي تشهدها درجات الحرارة، حيث كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض يوم الجمعة المقبل لمنخفض جوي قطبى يعمل على انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.