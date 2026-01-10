تحرك حافلة منتخب مصر لملعب أدرار لمواجهة كوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:23 مساءً - تحركت حافلة منتخب مصر، إلى ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا، حيث تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



ويحضر محمد حمدي لاعب منتخب مصر ، مباراة كوت ديفوار المقرر لها التاسعة مساء اليوم-بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

وتعرض محمد حمدي لاصابة الرباط الصليبي خلال مباراة بنين في دور الستة عشر ، وفضل حمدى التواجد فى أرض الملعب لمساندة زملائه وتحفيزهم لتحقيق الفوز.

منتخب مصر الأكثر تسجيلا للأهداف فى أمم أفريقيا

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا سيطرته الهجومية المستمرة عبر مختلف نسخ البطولة، فيما تشهد النسخة الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب صراعًا محتدمًا على اللقب مع دخول المنافسة مرحلة الأدوار الإقصائية واقترابها من نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 181 هدفًا سجلها خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة، في رقم يعكس الاستمرارية والقدرة الهجومية الفريدة للمنتخب المصري على مدار عقود من المنافسة القارية، ورغم ذلك، يبقى هذا الرصيد قابلاً للزيادة في النسخة الحالية، بعد أن نجح المنتخب في بلوغ الدور ربع النهائي بتسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، في حين يأتي المنتخب النيجيري ثالثًا بـ 158 هدفًا، ويليه الكاميرون رابعًا بـ148 هدفًا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفًا.