منتخب مصر يتقدم على كوت ديفوار 2 - 1 فى الشوط الأول بربع نهائي أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:34 صباحاً -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار على ملعب أدرار بالمغرب، بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف ، سجل لمنتخب مصر عمر مرموش ورامى ربيعة فى الدقيقتين 4 و32 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف كوت ديفوار فى الدقيقة 40 من خطأ لأحمد فتوح.

وهدد عمر مرموش مرمى كوت ديفوار مجددا فى الدقيقة 12 وكاد يسجل الهدف الثانى لكن الحكم يرفع الراية معلنا تسلل نجم مانشستر سيتى الانجليزى، وكاد حسام عبد المجيد يضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 21 من كرة رأسية لكن الحارس الإيفوارى ينقذ الموقف.

وفى الدقيقة 32 نجح رامى ربيعة فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر من رأسية سكنت شباك الحارس الإيفوارى، ومن خطأ عكسى لاحمد فتوح سجل منتخب كوت ديفوار هدفه الأول فى الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بالثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد فى قلب الدفاع بجوار محمد هانى وأحمد فتوح على الطرفين الأيمن والأيسر، مع الدفع بالثلاثى مروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وفى الهجوم الثنائى محمد صلاح وعمر مرموش.

جاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى :محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

الهجوم : محمد صلاح - عمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من : أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد، واستبعد حسام حسن الثنائى محمد صبحى ومحمد حمدى لإصابته بالرباط الصليبى، ويحضر محمد حمدي لاعب منتخب مصر فى أرض الملعب لمساندة زملائه وتحفيزهم لتحقيق الفوز.

منتخب مصر الأكثر تسجيلا للأهداف فى أمم أفريقيا

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا سيطرته الهجومية المستمرة عبر مختلف نسخ البطولة، فيما تشهد النسخة الخامسة والثلاثين المقامة حاليًا في المغرب صراعًا محتدمًا على اللقب مع دخول المنافسة مرحلة الأدوار الإقصائية واقترابها من نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 181 هدفًا سجلها خلال مشاركته في 27 نسخة سابقة، في رقم يعكس الاستمرارية والقدرة الهجومية الفريدة للمنتخب المصري على مدار عقود من المنافسة القارية، ورغم ذلك، يبقى هذا الرصيد قابلاً للزيادة في النسخة الحالية، بعد أن نجح المنتخب في بلوغ الدور ربع النهائي بتسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بين دور المجموعات ودور ثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، في حين يأتي المنتخب النيجيري ثالثًا بـ 158 هدفًا، ويليه الكاميرون رابعًا بـ148 هدفًا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفًا.