ضبط شخصين بالمنيا للاحتيال وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:23 مساءً - في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحالهما صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وقاما بمطالبة الضحايا بتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، وتمكنا من خلال ذلك من التحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابهما 11 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.