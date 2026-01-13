رنّة هاتف على شكل صوت البط تثير الضحك خلال مؤتمر في البيت الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:23 مساءً - أثارت رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي، موجة من الضحك أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بعدما انطلقت نغمة هاتفه التي تشبه صوت البط، في وقت كان يتحدث فيه عن سياسات "جعل أمريكا صحية مرة أخرى".



توقف مؤقت واعتذار

توقف كينيدي عن حديثه على المنصة وأغلق هاتفه، مقدّمًا اعتذارًا للحضور، بينما ضحكت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، والصحفيون معًا.



موقف طريف في مؤتمر الغذاء الصحي

كان المؤتمر مخصصًا لتشجيع الأمريكيين على تناول الأطعمة الطبيعية بدلًا من الوجبات المصنعة للحد من الأمراض المزمنة وأمراض الطفولة. وعندما رن الهاتف، علّقت رولينز مازحة: "البط غني بالبروتين أيضًا"، مما أطلق موجة من الضحك بين الحضور.



العودة إلى النقاش

بعد هذه اللحظة الطريفة، استأنف كينيدي حديثه، مستعرضًا جهود فريقه في برنامج MAHA، بما في ذلك تعديل جدول التطعيمات الروتينية للأطفال عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



مواقف طريفة سابقة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها كينيدي في مواقف طريفة بالبيت الأبيض؛ ففي أكتوبر الماضي، أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس دونالد ترامب، عطس كينيدي خلال حديث الرئيس، فرد الأخير مازحًا: "باركك الله يا بوبّي، آمل ألا أكون قد أصبت بكوفيد للتو"، قبل أن يوجّه حديثه إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" بشأن دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.