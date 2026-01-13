الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:16 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول جورج ألكساندر جافو قائد قوات الدفاع المالاوى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد قوات الدفاع المالاوى الجلسة الختامية للإجتماع الثالث للجنة التعاون العسكرى المصرية / المالاوية وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتدريبات لدعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع دولة مالاوى وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية

من جانبه أشاد قائد قوات الدفاع المالاوى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ومساهمتها فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية عددًا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.