مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين من أنجح برامج العالم الموجهة لمحدودى الدخل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:16 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع سكن لكل المصريين من أعز المشروعات علي قلبي. موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المتابعة الدورية للمشروع.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال احتفالية سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجازات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط الخاصة بمحدودي الدخل، موضحا أن الدولة تضع العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية علي راس أولوياتها وفي مقدمة الملفات التي تحظيي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية في تاريخ مصر .

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، ان هناك عشرات المشروعات التي تم تنفيذها في مجال العداله الاجتماعية والحماية المجتمعية سواء تتعلق بوحدات سكنية او توفير خدمات الصرف الصحي او المياه ، ووحدات صحية ومكاتب بريد وخلافه.

وقال إن مشروع سكن لكل المصريين يعد واحد من اكبر المشروعات علي مستوي العالم بشهاده البنك الدولي وجهات دولية عديدة، موضحا ان نسبة الإشغال في مشروع سكن لكل المصريين وصلت لـ 94٪؜.

وأوضح أن برنامج الإسكان الاجتماعي، يعد أول حائط صد، لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية ، ويعد واحد من أكبر البرامج المنتجة لفرص العمل في فتره كانت نسبة البطاله لـ 13٪؜.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج سكن لكل المصريين، كان أحد المحركات لتسريع وتيرة التنمية داخل المدن الجديده، وهناك مدن كانت صحراء جردا واصبحت حاليا مدن مكتظه بالسكان بسبب مشروع الإسكان الاجتماعي ، فضلا لا عن ان هذا المشروع شجع علي تنفيذ عدد كبير من الصناعات وتوطين الصناعة داخل مصر .