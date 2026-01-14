الرياض - كتبت رنا صلاح - أحالت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار أحمد ذكي إبراهيم المنوفي، أوراق المتهم حسن رسلان سعيد نصر إلى مفتى الجمهورية للاستطلاع الشرعي حول تنفيذ حكم الإعدام. وقد حددت المحكمة موعد جلسة نطق الحكم في 11 فبراير 2026، وذلك في سياق القضية المعروفة بقتل زوجته، غادة عبد الجواد خليل أحمد، في مدينة سفاجا.

محكمة جنايات البحر الأحمر تحيل أوراق قضية قتل زوجة في سفاجا إلى المفتي لمراجعة الحكم

تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، ضمن القضية رقم 4909 لسنة 2024، بعد اتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وقد تبين من التحقيقات أن المتهم قام بتقييد زوجته ثم عمد إلى ذبحها باستخدام سلاح أبيض، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط المحلية.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه حتى تقديمه لمحكمة الجنايات. وقد اتفقت هيئة المحكمة بالإجماع على إرسال أوراق القضية إلى المفتي لاستيضاح الحكم الشرعي، وهي خطوة تتماشى مع الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا. لقد أظهرت هذه القضية مدى أهمية الالتزام بالخطوات القانونية واستيفاء الشروط قبل إصدار الحكم النهائي.