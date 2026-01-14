غدًا.. مجلس النواب يحسم قيادات لجانه النوعية بـ 3 جلسات و100 منصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً - ينتخب مجلس النواب غدًا تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بواقع 100 مقعد، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.

ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة غدًا برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.

وتعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، حيث يتم إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة ما قُدم من اقتراحات واعتراضات، ثم يدعو رئيس المجلس هيئات مكاتب اللجان النوعية لانتخاب مكاتبها، مع إعلان الضوابط المنظمة لإجراءات الانتخابات.

أما الجلسة الثالثة، فتعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويتم خلالها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وكان مجلس النواب قد عقد أمس أولى جلساته في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم طبقًا للدستور، كما تم انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، والمهندس عصام الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلين للمجلس، وذلك لمدة الفصل التشريعي البالغة خمس سنوات.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب عضوية اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص المادة (38) على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة عن ربع إجمالي أعضاء اللجنة.

كما تنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان.