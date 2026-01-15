ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:16 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.