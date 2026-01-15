أخبار مصرية

ضبط (110) آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

ضبط (110) آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:16 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (110230) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

 

كما تم فحص عدد (1222) سائق تبين إيجابية عدد (53) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

وواصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (803) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (106) سائق تبين إيجابية (4) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (12) حكم ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا