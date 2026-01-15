ضبط (110) آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:16 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (110230) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد (1222) سائق تبين إيجابية عدد (53) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

وواصلت الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (803) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (106) سائق تبين إيجابية (4) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (12) حكم ، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.