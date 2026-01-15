نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في السعودية يرتفع إلى 2.1% خلال ديسمبر 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 02:52 مساءً - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 2.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1%

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% وأسعار النقل بنسبة 1.5%، وفقاً للهيئة.

وتسارع معدل التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 1.9% في شهر نوفمبر 2025.

ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1% في شهر ديسمبر 2025م، نتيجةً لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.3% والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 5.3%.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% متأثرةً بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.7%.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.6% وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 23.7% متأثرةً بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 25.8% فيما ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 4.1% مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة التأمين بنسبة 6.6%.

وارتفعت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 3.9% وكذلك، ارتفعت أسعار قسم خدمات التعليم بنسبة 1.5% متأثرة بارتفاع أسعار التعليم الثانوي بنسبة 1.6% كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الفنادق بنسبة 0.9%، متأثرةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في السعودية يرتفع إلى 2.1% خلال ديسمبر 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.