بتوجيهات رئاسية.. تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لخفض التصعيد ودعم التسوية في غزة والمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:16 مساءً -

بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء أمس 14 يناير، سلسلة اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، شملت جان-نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وتركزت الاتصالات على المستجدات المتسارعة في الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتجنب انزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، مع التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تبادل الرؤى بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، مع التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت الاتصالات أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة بصفة عامة، كما شهدت تقديرًا للدور المصري المحوري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.