الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم الياباني ويؤكد توسيع المدارس المصرية اليابانية وتطوير المناهج والتبادل الطلابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:16 مساءً -

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ماتسوموتو يوهي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، بحضور السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم اليابانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحّب بالوزير الياباني، طالبًا نقل تحياته إلى جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو وإلى دولة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع اليابان في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم. وأشاد الرئيس بالمساهمة اليابانية في مشروع المتحف المصري الكبير، وبالنجاح الذي حققه مشروع المدارس المصرية اليابانية، معربًا عن اهتمام مصر بزيادة عدد هذه المدارس في مختلف المحافظات وتعزيز مشاركة الخبراء اليابانيين في إدارتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير الياباني أكد أنه سيقوم بنقل تحيات الرئيس إلى القيادة اليابانية، موضحًا أن زيارته لمصر هي الأولى له منذ توليه منصبه، بما يعكس حرص بلاده على تعزيز التعاون التعليمي مع مصر. واعتبر الوزير أن مشروع المدارس المصرية اليابانية نموذج ناجح للتعاون التنموي الياباني في إفريقيا والشرق الأوسط، كما قدّم التهنئة على فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، معربًا عن تطلع اليابان لتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول آفاق تطوير العلاقات التعليمية بين البلدين، بما يشمل التعاون في تطوير المناهج المصرية، وإدخال مادة البرمجيات لنحو 750 ألف طالب وفق المناهج اليابانية، والتعاون في مجال التعليم الفني، وتأهيل المعلمين المصريين لتدريس اللغة والمناهج اليابانية، إلى جانب دعم برامج تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. كما جرى بحث سبل توسيع نطاق المدارس اليابانية في مصر لتكون نموذجًا يمكن تعميمه في إفريقيا والمنطقة العربية.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس الشكر لليابان على تعاونها مع مصر، ولا سيما في قطاع التعليم، معربًا عن تطلعه لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس المصرية اليابانية خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة أعداد الخبراء اليابانيين المشرفين عليها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في الانضباط والرؤية التعليمية، والعمل على تكثيف برامج التبادل الطلابي بين البلدين.