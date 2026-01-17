من القصر الجمهوري بعابدين.. وزير الداخلية يوجه كلمة شكر وتقدير للرئيس بمناسبة عيد الشرطة الـ74

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:20 مساءً - توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت الموافق 17 الجاري إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2026.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

يسعدنى والمجلس الأعلى لهيئة الشــرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص معانى الإعتزاز وأسمى آيات التهنئة والإمتنان.. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.. يوم تتجدد فيه مسيرة رجال أوفياء يساندهم أبناء شعب عظيم.. نذروا أنفسهم لصون أمن الوطن والتصدى للمعتدين على مر العصور.. مهما بلغت التضحيات أو تعاظمت التحديات.. ووزارة الداخلية إذ تستلهم من توجيهاتكم سيادة الرئيس قوة العزم والإرادة الصلبة وسمو المقصد .. تؤكد لسيادتكم مُضيها الراسخ فى تأمين مكتسبات مصرنا الغالية .. وتدعيم ركائز إستقرارها .

وكل عام وســـيادتكم بخــير ،،