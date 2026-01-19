اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والكويت وباكستان حول التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 02:20 مساءً - في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية، جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث شهدت الاتصالات تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناولت الاتصالات التطورات في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لادارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الوزراء على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وصون مقدرات شعوب المنطقة، وتجنيبها مخاطر اتساع نطاق التوتر وتداعياته.