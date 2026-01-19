مد غزة بـ233 ألف سلة غذائية و18 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة الـ 119

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 02:20 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، وسط موجة غزيرة الأمطار، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»الـ 119، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وتضمنت أكثر من 21,350 قطعة ملابس شتوية، أكثر 18,080 بطانية، نحو 835 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 119، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت 233,800 سلة غذائية، 1,175 طن دقيق، أكثر من 550 طن مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، أكثر من 1,240 طن مواد بترولية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.