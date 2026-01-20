قتلى وجرحى بانفجار وسط كابل
قُتل 7 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في انفجار استهدف فندقاً وسط العاصمة الأفغانية كابول.
وأكد خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول أن الانفجار استهدف فندقاً في حي شهرنو التجاري الذي يضم عددًا من المباني الإدارية ومجمعات تسوق وسفارات، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الانفجار أو الجهة المنفذة.
وذكرت منظمة "إميرجنسي" الإيطالية، التي تدير مستشفى في كابل، أن 20 شخصا نقلوا إلى المركز الجراحي في كابل عقب الانفجار الذي وقع بعد الظهر في منطقة شهرنو بالقرب من المستشفى، بينهم 7 أشخاص فارقوا الحياة قبل وصولهم المستشفى".
وأضافت المنظمة الإيطالية غير الحكومية أن من ضمن الجرحى 4 نساء وطفل.
وفرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا حول المنطقة، التي تُعد من أكثر أحياء كابُل حيوية، وتضم مطاعم وفنادق ومرافق صحية.
