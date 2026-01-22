دفء يخدع النهار وبرد قاسٍ يهاجم الليل.. مركز المناخ يدق ناقوس الخطر من تقلبات حادة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:23 مساءً - حذر مركز معلومات تغير المناخ من حالة طقس شديدة التناقض يشهدها اليوم الخميس واصفًا إياها بأنها من أكثر فترات الشتاء تقلبًا وتأثيرًا على الحياة اليومية والقطاع الزراعي تزامنًا مع ختام ليالي الموالح السود في التقويم القبطي

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم رئيس المركز أن الأجواء تحمل وجهين متناقضين حيث يسود طقس دافئ مائل للربيعي نهارًا مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية في الوجه البحري وتصل إلى 28 و29 درجة في الصعيد قبل أن تنقلب الأجواء ليلًا إلى برودة شديدة تخلق فجوة حرارية واسعة تستدعي الحذر

وأشار البيان إلى فرص سقوط أمطار رعدية متقطعة قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية منذ ساعات الصباح وتشمل مطروح والعلمين والضبعة والإسكندرية وتمتد إلى مناطق بنجر السكر وغرب النوبارية بينما تصل أمطار خفيفة لاحقًا إلى الدلتا والقاهرة والفيوم والواحات البحرية

كما نبه المركز إلى نشاط ملحوظ للرياح قد يثير الرمال والأتربة خاصة بالمناطق المفتوحة جنوبًا مع احتمالات تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب فجر الجمعة على الطرق السريعة والزراعية خاصة طرق الإسماعيلية والسويس والسخنة ما يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية

وعلى المستوى الزراعي أكد المركز أن تزامن التذبذب الحراري مع الرطوبة والرياح يمثل ضغطًا مباشرًا على جذور النباتات ويضعف قدرتها على الامتصاص ما يزيد فرص الإصابة بالأمراض موجّهًا المزارعين بوقف الري والرش مؤقتًا في غرب الدلتا واتباع برامج تصحيح الامتصاص والوقاية

واختتم المركز تحذيراته بدعوة المواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة وتأجيل السفر غير الضروري مع التأكيد على تثبيت الصوبات والأنفاق البلاستيكية حمايةً للمحاصيل في هذه المرحلة الحرجة من الموسم